Росія та Боснії і Герцеговина мали провести товариський матч 19 листопада в Санкт-Петербурзі. І проведення цього матчу викликало чималу хвилю обурення. Адже російську збірну відсторонили від усіх офіційних матчів через війну, яку Росія розпочала проти України. Тож росіяни не зіграють у відборі на Євро-2024.

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Чимало обурення було і серед гравців збірної Боснії і Герцеговини. Деякі лідери команди заявили, що не поїдуть в Росію на матч.

Футбольна асоціація Боснії та Герцеговини поки не прийняла остаточне рішення щодо цього матчу. Його б мали розглянути 11 жовтня. Адже угода на проведення матчу поки не підписана. Та в понеділок, 10 жовтня, там оголосили про перенесення засідання аж на 31 жовтня. Причин такого перенесення не озвучили.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це зробили для того, щоб прихильники проведення матчу проти Росії "змогли вийти з ситуації". Відтак треба ще трохи часу, щоб переконати їх.

Вплинути на цих футбольних чиновників могла і поїздка в німецький Франкфурт-на-Майні, де відбулося жеребкування відбору Євр-2024. Там у розмові з європейськими колегами вони й могли змінити думку щодо товариського матчу проти росіян. Під час жеребкування збірна Боснії та Герцеговини отримала суперників у відборі на Євро-2024.

Тож навіть якщо 31 жовтня засідання футбольної асоціації й відбудеться, то часу для організації матчу проти Росії буде недостатньо.