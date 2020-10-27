Мадридский "Реал" не слишком удачно стартовал в Лиге чемпионов – команда дома уступила донецкому "Шахтеру". Теперь "сливочных" ожидает поездка в Германию на игру против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Но "Реалу" не стоит ожидать легкую игру. "Боруссия" тоже довольно "крепкий орешек". Это доказал матч против "Интера" в Лиге чемпионов. Итальянская команда спаслась от поражения на последних минутах игры.

На этих выходных обе команды одержали выездные победы, забив по три гола. "Боруссия" обыграла "Майнц". При этом одержала волевую победу. А "Реал" победил в "эль-класико" "Барселону". Хотя без скандала там не обошлось. Речь о пенальти, наколоченном в ворота хозяев, который реализовал Рамос.

Как это было: "Реал" победил на выезде "Барселону" в "эль-класико"

Несмотря на это, букмекеры считают фаворитом матча именно "Реал". Коэффициент на его победу в Marathonbet составляет всего 1,96. Зато победа "Боруссии" оценена аж в 3,94. Ничья между этими командами в этом матче – 4,15.

Добавим, что Marathonbet на этот матч выставил нулевую маржу. Поэтому и коэффициенты у букмекерской конторы значительно выше, чем у конкурентов. Что такое "маржа" и как она влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

Матч "Боруссия" – "Реал" состоится во вторник, 27 октября. Начало в 22:00.

Букмекеры ожидают и значительное количество голов в этом матче. Так, "тотал голов матча больше 2,5"– лишь 1,48. А "тотал голов матча больше 3,5" – 2,30. Для тех, кто считает, что команды забьют значительно меньше, есть ставка на "тотал голов матча меньше 2,5" с коэффициентом 2,69.

Шансы забить гол в этом матче сразу у трех игроков "Реала" оценены коэффициентом менее 3,00 – Бензема (2,15), Йович (2,50) и Азар (2,85). А на гол центрального защитника Рамоса – 4,15.

Среди игроков "Боруссии" лучшие шансы у Тюрама – 3,10. Напомним, что именно его не хотели пустить на стадион в Милане на матч против "Интера". Сын легендарного игрока сборной Франции был вынужден с помощью фото в интернете доказывать, что он действительно игрок "Боруссии".