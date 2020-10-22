Футболиста "Боруссии" не пускали на матч с "Интером": он прошел, показав фото с Google
Забавный эпизод случился перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между миланским "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией".
Защитнику гостей Маркусу Тюраму не без проблем удалось пройти на стадион "Джуэзеппе Меацца". Охранник не узнал футболиста и не хотел пропускать его на предматчевую пресс-конференцию, попросив показать какой-то документ, который мог бы подтвердить его личность, пишет 24 канал.
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23-летнему французу пришлось использовать Google, чтобы показать сотрудникам стадиона, что он является игроком команды гостей.
- Матч "Интер" – "Боруссия" М завершился боевой ничьей 2:2.
- "Боруссия" Менхенгладбах и "Интер" являются соперниками "Шахтера" по группе B Лиги чемпионов.