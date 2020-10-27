Мадридський "Реал" не надто вдало стартував в Лізі чемпіонів – команда вдома поступилася донецькому "Шахтарю". Тепер на "вершкових" очікує поїздка в Німеччину на гру проти "Боруссії" з Менхенгладбаха.

Та "Реалу" не варто очікувати на легку гру. "Боруссія" теж доволі "міцний горішок". Це довів матч проти "Інтера" в Лізі чемпіонів. Італійська команда врятувалася від домашньої поразки на останніх хвилинах гри.

На цих вихідних обидві команди здобули виїзні перемоги, забивши по три голи. "Боруссія" обіграла "Майнц". При цьому здобула вольову перемогу. А "Реал" переміг в "ель-класіко" "Барселону". Хоча без скандалу там не обійшлося. Мова про пенальті, який призначили у ворота господарів, і яке реалізував Рамос.

Як це було: "Реал" переміг на виїзді "Барселону" в "ель-класіко"

Попри це, букмекери вважають фаворитом матчу саме "Реал". Коефіцієнт на його перемогу в Marathonbet становить лише 1,96. Натомість перемога "Боруссії" оцінена аж в 3,94. Нічия між цими командами у цьому матчі – 4,15.

Додамо, що Marathonbet на цей матч виставив нульову маржу. Відтак і коефіцієнти в букмекерської контори значно вищі, аніж у конкурентів. Що таке "маржа" і як вона впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

Матч "Боруссія" – "Реал" відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Початок о 22:00.

Букмекери очікують і значну кількість голів в цьому матчі. Так, "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,48. А "тотал голів матчу більше 3,5" – 2,30. Для тих, хто вважає, що команди заб'ють значно менше, є ставка на "тотал голів матчу менше 2,5" з коефіцієнтом 2,69.

Шанси забити гол в цьому матчі одразу в трьох гравців "Реалу" оцінено коефіцієнтом менше 3,00 – Бензема (2,15),Йович (2,50) та Азар (2,85). А на гол центрального захисника Рамоса – 4,15.

Серед гравців "Боруссії" найкращі шанси в Тюрама – 3,10. Нагадаємо, що саме його не хотіли пустити на стадіон в Мілані на матч проти "Інтера". Син легендарного гравця збірної Франції був змушений за допомогою фото в інтернеті доказувати, що він справді гравець "Боруссії".