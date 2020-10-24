В чемпионате Испании состоялось "эль-класико" – в гости к "Барселоне" пожаловал мадридский "Реал". И именно гости одержали победу в этом матче, забив три гола.

Барселона – Реал 1:3

Голы: Фати, 8 – Вальверде, 5, Рамос, 62 (пен), Модрич, 90

Это был 245-й "эль-класико" – матч между "Барселоной" и "Реалом". Каждая из команд имела по 96 побед. Еще 52 матча закончились вничью.

Украинец Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на этот матч. Однако вратарь провел всю игру на скамейке запасных.

"Реал" этот матч проводил после неожиданного поражения дома от донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Команда в целом проиграла два матча подряд, и поражение от "Барселоны" могло привести к отставке главного тренера Зинедина Зидана.

"Барселона" эту игру тоже проводила после противостояния с украинцами. "Сине-гранатовые" в Лиге чемпионов сыграли против венгерского "Ференцвароша", который тренирует Сергей Ребров, и за которую выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. Последний даже забил гол в этом матче, но "Барселона" победила 5:1. При этом два гола испанский клуб забил в меньшинстве.

Вот так: "Шахтер" в большинстве не смог обыграть "Ворсклу" в скандальном матче после грубой ошибки: видео

Команды очень активно начали матч, и уже к 8-й минуте обменялись забитыми голами. Сначала ошиблась защита "Барселоны", и Бензема отдал пас на ход Вальверде в штрафную. И полузащитник четко реализовал этот момент, пробив в верхний дальний угол ворот.

Сравнял счет Ансу Фати. Он отличился после прострела Хорди Альбы. И этот гол стал 400-ым, который забила "Барселона" в "эль-класико".

В середине первого тайма Месси мог выводить "Барселону" вперед. Но обыграв защитников, он не сумел переиграть Куртуа – вратарь четко угадал, куда будет пробивать соперник.

Второй тайм начался с атак "Барселоны". И хозяева поля упустили два случая, чтобы отличиться. Первым это сделал Фати. Он целил в дальний угол ворот, прострелив между ног Рамосу. Но мяч прошел мимо дальней штанги.

А потом уже Фати навесил на дальний угол на Коутиньо. Но бразилец не сумел головой отправить мяч в ворота.

Во второй раз в матче выйти вперед "Реалу" удалось с пенальти. Назначил арбитр после просмотра видеоповтора. А реализовал момент Рамос. Вратарь Нето угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

За несколько минут уже игроки "Барселоны" требовали пенальти в матче за то, что мяч попал в руку игроку "реала". Но арбитр проигнорировал этот момент.

В конце матча игроки "Барселоны" упустили четыре случая. Если точнее, то трижды от пропущенного гола "Барселону" спас Нето. Сначала он совершил два сейва после ударов Крооса. После розыгрыша углового игроки "Барселоны" оставили без присмотра соперников. И Рамос головой пробил по воротам. Но снова сэйв сделал Нето. Но первым на добивании оказался Варан. Но защитник отправил мяч мимо ворот с убийственной позиции.

И все же третий гол "Барселона" пропустила. И снова произошла ошибка защитников. Винисиус получил пас на ход. Но Нето опередил его в штрафной. Но поймать мяч ему не удалось. Его подхватил Родриго и отбросил под удар Модричу. И хорватский полузащитник просто поиздевался с Нето-качнув его несколько раз, он пробил левой ногой точно в угол ворот.

"Реал" победил и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Барселона" лишь на 10-й позиции.