Не все шансы еще потеряны: Лунин заинтересовал два топовых европейских коллектива

У украинского голкипера все еще есть возможность вырваться из-под Тибо Куртуа. Два топовых клуба заинтересованы в услугах 24-летнего вратаря.

Немецкие Боруссия Дортмунд и Байер Леверкузен готовы пригласить к сотрудничеству Андрея Лунина. В соперниках могут быть сильные голкиперы.

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Чем больше игрового времени, тем лучше

Кандидатура Андрея Лунина все еще интересна клубам на трансферном рынке. В текущем сезоне украинец частенько получает возможность проявить себя, но вот не всегда характер был на стороне 24-вратаря. В недавнем поединке Лунин стал частью сенсационного проигрыша Реала от Жироны Виктора Цыганкова (4:2) К тому же, Андрей получил самую низкую оценку в матче, а фанаты "сливочных" с вилами критики набросились на молодого голкипера.

Такая ситуация ничем не поколебала Лунина, поскольку вратарь, мечтавший вырваться из "тюрьмы" Реала, решил, что он желает продлить контракт со "сливочными" и остаться в состоянии "королевского" клуба. Но вот у Андрея появились варианты из Европы, причем от топовых коллективов. Немецкие Байер и Боруссия готовы сразиться за украинского голкипера, которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Если же Лунин сможет перейти в один из этих клубов, Реал не останется с пустыми руками, поскольку мадридцы уже нашли замену Лунину.

Следует отметить, что основным голкипером Боруссии, покушавшейся на чемпионство в Германии, является швейцарский голкипер Грегор Кобель, а вот роль дублера в команде исполняет опытный Александр Майер. Что касается Байера, претендующего на зону ЛЧ, то ворота "фармацевтов" защищает финский голкипер Лукас Градецки. А вот со вторым вратарем в команде интересно, поскольку в первую очередь эта роль досталась россиянину Андрею Луневу, однако пока тот на травме.

Лунин в Реале