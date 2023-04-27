Німецькі Боруссія Дортмунд та Баєр Леверкузен готові запросити до співпраці Андрія Луніна. У суперниках можуть бути сильні голкіпери.

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Чим більше ігрового часу, тим краще

Кандидатура Андрія Луніна все ще цікава клубам на трансферному ринку. У поточному сезоні українець частенько отримує нагоду проявити себе, та от не завжди вдача була на стороні 24- воротаря. У нещодавньому поєдинку Лунін став частиною сенсаційного програшу Реала від Жирони Віктора Циганкова (4:2). До того ж, Андрій отримав найнижчу оцінку у матчі, а фанати "вершкових" з вилами критики накинулися на молодого голкіпера.

Така ситуація нічим не спохитнула Луніна, оскільки воротар, який мріяв вирватися з "в'язниці" Реала, вирішив, що він бажає продовжити контракт з "вершковими" та залишитися у стані "королівського" клуба. Та от у Андрія появилися варіанти з Європи, при чому від топових колективів. Німецькі Баєр та Боруссія готові поборотися за українського голкіпера, якого Transfermarkt оцінює в 5 мільйонів євро. Якщо ж Лунін зможе перейти в один з цих клубів, то Реал не залишиться з пустими руками, оскільки мадридці уже знайшли заміну Луніну.

Варто відзначити, що основним голкіпером Боруссії, яка зазіхнула на чемпіонство у Німеччині, є швейцарський голкіпер Грегор Кобель, а от роль дублера в команді виконує досвідчений Александр Маєр. Щодо Баєра, який претендує на зону ЛЧ, то ворота "фармацевтів" захищає фінський голкіпер Лукас Градецкі. А от з другим воротарем в команді цікаво, оскільки першочергово ця роль дісталася росіянину Андрію Луньову, проте наразі той на травмі.

Лунін в Реалі