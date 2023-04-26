Поединок 31-го тура Ла Лиги закончился победой каталонского клуба со счета 4:2. В составе хозяев покер оформил нападающий Валентин Кастельянос. За "сливочных" забивали Винисиус Жуниор и Лукас Васкес, пишет 24 Канал.

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"Сбросили всех собак" на Лунина

К сожалению, такой провал пришелся на тот матч, когда ворота "Королевского клуба" защищал Андрей Лунин. Украинский голкипер получает мизерное игровое время, а тут вышел да еще и на него "повешали всех собак".

Сразу после поединка болельщики Реала набросились с критикой на 24-летнего украинского вратаря, который только в 12 вышел на поле в сезоне-2022/2023 во всех турнирах.

Они полностью разнесли игру украинского голкипера, сравнив его с собакой, попросили продать Лунина и даже словесно депортировали его из Испании.

Фанат представил перчатки, в которых Лунин отстоял в матче против клуба Виктора Цыганкова. На фото вратарские перчатки с огромной дырой.



Лунин против Жироны / Скриншот с твиттера rmcfwrld

Один из фанов выложил видео, как дырявая оборона Реала и Лунин защищались против атакующей линии Жироны: "Лунин, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо – лучшие моменты в обороне против Жироны".

Также фанаты уже отправляют украинского голкипера в родную страну, чтобы тот уехал воевать в Донбасс.



Реакция на игру Лунина в матче против Жироны / Скриншот с твиттера Vinisexual

Если Куртуа получит травму, я предпочитаю, чтобы в воротах был Камавинга, чем Лунин,

– говорится в посте.

Отметим, что Эдуардо Камавинга играет на позиции полузащитника. Но в последнее время Карло Анчелотти отпускает француза на фланг защиты.

Другие негативные реакции на провальную игру Лунина

"Помню, что некоторые здесь как безумцы защищали Лунина даже от малейшей обоснованной критики";

"Барселона заплатила Лунину, чтобы тот ничего не делал 90 минут";

"Лунин не вратарь";

"Андрей Лунин, я бесплатно организую для тебя поездку в одну сторону, друг".

"Вы бросаетесь дерьмом в Лунина": некоторые фанаты встали на сторону украинца

Однако было и несколько болельщиков, которые встали в защиту голкипера сборной Украины. Они заявили, что в пропущенных голах нет вины Лунин, а перед самой виной должна взять защиту мадридской команды.

Также фанаты заметили, что Андрею было сложно противостоять напористой линии атаки Жироны, ведь Анчелотти почти не дает украинцу игрового тонуса.

"Вы бросаетесь дерьмом в Лунина, но он давно не играет. Он меньше виноват, не трогайте его", – написал один с фанатом в твиттере.

"Для меня это не вина Лунина, он никогда не играет и это очень тяжело. Быть вторым вратарем – самая сложная работа, тем более если перед тобой Тибо Куртуа. Удачи, Лунин", – стал на сторону Андрея еще один из поклонников Реала.

Действительно, Лунин практически не играет, а только тренируется в одной из лучших команд мира. Поэтому Андрею не хватает уверенности в себе из-за отсутствия игровой практики. Недавно Анчелотти заверил, что украинец получит шанс проявить себя в официальных матчах "сливочных" к концу сезона-2022/2023.

К слову. Реал уже уступает Барселоне 11 очков в борьбе за чемпионство в Испании. И это при том, что у каталонцев еще есть игра в запасе.