Жирона – Реал 4:2

Голы : Кастельянос, 12, 24, 46, 61 – Винисиус, 34, Васкез, 84

Жирона и Реал провели встречу в рамках 31 тура Ла лиги, из которой победителем вышел именно каталонский коллектив. Андрею Лунину не удалось уберечь "сливочных" от покера Тати Кастельяноса, а Виктор Цыганков действовал по правилу украинской солиданрости, пишет 24 Канал.

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Без ярких действий украинцев

Коллективы с первых минут показали, что в их жилах течет настоящая испанская кровь. Что Реал, что Жирона сразу бросились атаковать друг друга, поскольку оба клуба имеют еще и свою мотивацию: "сливочные" хотят навязать борьбу Барселоне за золотые медали, а каталонцы хотят попробовать свои силы в еврокубках.

Однако удивлять начала именно Жирона, а конкретнее Тате Кастельянос, попавший под шквал критики от фанатов после матча с другим испанским грандом. На 12-й минуте встречи каталонцы засели в штрафной площадке "сливочных". Офензива Реала завершилась тем, что Кастельянос после короткой подачи с близкой дистанции поразил ворота Лунина, у которого не было шанса спасти свою команду, и открыл счет во встрече, 1:0.

Но вот Жирона на этом не остановилась. Уже на 24-й минуте матча тот же Кастельянос удвоил преимущество своей команды. В один момент защитника Реала выпустила из виду Тати, а тот в свою очередь выбежал лицом к лицу с украинским голкипером и мощным ударом прошил его. Лунин и удар среагировал и отбить мяч не смог, 2:0

Свою невероятную возможность испортил Виктор Цыганков. Украинский вингер пробивал по воротам Реала из пределов вратарской, однако бывший игрок Динамо пробил над поперечиной, не отличившись в первом тайме. Что касается Лунина, то следует отметить, что украинский голкипер часто играл ногами во встрече, часто без проблем исходя из опасного прессинга игроков Жироны.

Однако и Реал включился в борьбу. На 34-й минуте матча конфликтный Винисиус Жуниор смог поразить ворота тщеславной Жироны, поднявшей руку на "королевский клуб". Бразильский вингер головой замкнул верховую передачу, избежав положения вне игры. Удар с отскоком был с близкого расстояния, поэтому у голкипера Жироны вопросов быть не должно, 2:1.

Но вот второй тайм начался еще интереснее, поскольку уже на 46-й минуте матча фанаты Реала снова ухватились за голову. И снова Тате Кастельянос. Аргентинский нападающий оказался в том месте, в то время, поскольку отозвался на прострел своего партнера по команде в штрафной соперника и снова без шансов для Лунина пробил в угол ворот. Таким образом, Кастельянос оформил сразу свой первый дубль и хет-трик в Ла Лиге, 3:1.

Однако аргентинский нападающий не собирался останавливаться на достигнутом, в нем горело желание закрыть роты всем его хейтерам. Потому Кастельянос и оформил свой четвертый гол во встрече на 61-й минуте матча. Папа снова прекрасно отозвался на подачу своего партнера по команде, которую нечаянно подкорректировал защитник мадридцев. Аргентинский нападающий в приют расстреляв бедного украинского голкипера, 4:1.

Реал не желал сходить с поля без своего последнего слова, поэтому "сливочные" вынуждены были отличиться еще забитым голом. Винисиус Жуниор в этом поединке записал на себя еще и голевую передачу, которой воспользовался Лукас Васкез на 84-й минуте встречи. Испанский полузащитник без шансов для голкипера поразил ворота и Жирона и поставил невыверенную точку в матче, 4:2.

Кстати говоря. Виктор Цыганков на поле провел 72 минуты, а Андрей Лунин отыграл весь поединок.

Итак, мадридский коллектив отпускает подальше от себя Барселону у которой в копилке 76 баллов, оставшись на "серебряной" строчке чемпионата с 65 очками в активе. А вот у Жирона есть все шансы еще зацепиться за еврокубковую зону, поскольку каталонцы оказались на 9-м месте чемпионата (41 балл в активе), однако от Лиги конференций их отделяет всего 6 очков.

Видеообзор матча Жирона – Реал: