В среду, 10 марта, ПСЖ на своем поле примет Барселону в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Этот матч привлекает много внимания к себе. Прежде всего из-за результата первого матча, когда Барселона дома проиграла 1:4.

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Вторая причина – камбэк, который создала Барселона против ПСЖ в 2017 году. Тогда "блаугранас" проиграли в первом матче 4:0, но в ответном матче победили 6:1. При этом три гола были забиты после 87-й минуты, а Неймар оформил хет-трик. Именно после этого он и перешел из Барселоны в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Вот только на этот раз Барселона потерпела поражение дома. И теперь ей следует сыграть на выезде против ПСЖ. Правда Неймар за парижан не сыграет – он до сих пор восстанавливается после травмы. Как и не сыграют Хуан Бернат и Мойзе Кин.

Но есть потери и в Барселоне. Во Францию ​​на игру не отправились Пике и Араухо. Также не сыграют давно травмированные Коутиньо, Серхи Роберто и Фати.

Прогноз Favbet

Несмотря на это все, Барселона не является аутсайдером в этом матче. Шансы команд на положительный результат сохраняются. Но вот на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов они почти ничтожны.

На то, что ПСЖ победит и во втором матче, в Favbet принимают ставки с коэффициентом 2,37. На победу Барселоны – 2,76. Ничья в матче – 4,05.

После первого матча букмекеры не принимают ставки на проход ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов. Зато шанс Барселоны получил коэффициент аж 19.

Учитывая, что встречаются две атакующие команды (а у Барселоны еще и проблемы в защите), то можно ожидать большое количество голов. Поэтому стоит обратить внимание на тоталы – ТВ 2,5 – только 1,43. зато ТМ 2,5 – до 2,83.

Кроме того, обе команды обладают плеядой игроков, которые могут забить гол в этом матче. Об этом свидетельствуют коэффициенты на авторов голов. Так, гол Мбаппе в этом матче – 1,8, а Лео Месси – 1,9. Голы Икарди или Гризманн – по 2,2. А на то, что Мбаппе снова оформит хет-трик – 13. Три гола в матче в исполнении Месси – 14.