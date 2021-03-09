Боруссія Дортмунд вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Німецький клуб за сумою двох матчів здолав іспанську Севілью в 1/8 фіналу. Команди 9 березня зіграли матч-відповідь, який завершився нічиєю.

Боруссія Д – Севілья 2:2

Голи: Голанд, 35, 54 (п) – Ен Несірі, 68 (п), 90+6

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У першому матчі, який відбувся 17 лютого, Боруссія відсвяткувала перемогу в Севільї з рахунком 3:2. Відтак, у матчі-відповіді "джмелям" було достатньо не програти з різницею у два голи або з рахунком більшим за 3:2. Наприклад, 4:3, 5:4 тощо.

Заряджена Севілья

Уже на 3 хвилині Севілья була близька, щоб приголомшити "джмелів". Марвін Хіц віддав незручний пас на Джана, який опинився під пресингом. Захисник Боруссії вибив абикуди й м'яч опинився в Окампоса. Лукас пройшов декілька метрів та завдав обвідний удар. Хіц ефектно відбив м'яч.

Боруссія під високим пресингом Севільї не могла не тільки вийти в атаку, але й зробити декілька точних передач. Іспанці були надзвичайно заряджені на гру.

На 18 хвилині виводити іспаців вперед міг Сусо. Окампос класно прокинув між ніг Джану і,здавалося, що пробиватиме. Та він продовжив атаку пасом на іспанця. Той завдав красивого удару, але не влучив у площину воріт.

Севілья тиснула на Боруссію, проте рахунок у грі відкрила німецька команда. На 35 хвилині Делейні відібрав м'яч на полі Севільї у Кунде та віддав пас на Шульца. Ніко знайшов Дауда, який віддав у штрафний на Ройса. Марко прострілив на Голанда, який спокійно переправив м'яч у порожні ворота – 1:0.

Відео голу Голанда

Відразу після перерви "джмелі" були близькі, щоб збільшити перевагу. Голанд уникнув офсайду на лівому фланзі та отримав передачу поблизу штрафного іспанців. Норвежець прострілив на Азара, який цілив у дальній кут, але не влучив ефектним ударом.

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Багатостраждальний гол Голанда

Та вже на 48 хвилині на табло горіло 2:0. Хто забив? Авжеж Голанд! Норвежець знову отримав пас на лівому фланзі, почав зміщення у центр та обігрався з Азаром. Бельгієць невдало віддав на хід Ерлінгу, але норвежець, мов танк протиснув суперників та з гострого кута поцілив у площину воріт. Прекрасний гол!

Проте взяття воріт від Голанда було скасовано! По-перше, Голанд, ймовірно, порушив правила. По-друге, перед тим німці проводили атаку, під час якої Кунде у штрафному смикнув за футболку все того ж Голанда. Арбітр вирішив призначити пенальті.

Ерлінг підійшов до позначки та поцілив у правий нижній кут. Воротар Севільї Бону відбив м'яч, після чого Голанд влучив у нього знову. Але й на цьому все не закінчилося. Під час удару Голанда голкіпер Бону вийшов з лінії воріт.

Арбітр вирішив, що пенальті потрібно перебити. До позначки знову підійшов Голанд та пробив у той же кут. Цього разу голкіпер не відбив його удар. На полі спалахнула невеличка сутичка!

Відео другого голу Голанда

Севілья свій момент мала на 64 хвилині. Ексгравець Металіста Гомес вистрілив із середньої дистанції, але Хіц витягнув м'яч з нижнього кута. Через три хвилини іспанці отримали шанс відіграти один м'яч.

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Емре Джан у штрафному навмисно штовхнув Де Йонга – пенальті. Удар з позначки чітко виконав Ен Несірі. Марокканець потужно пробив по центру від поперечини!

Відео голу Ен Несірі

Під завісу матчу ледь шедевр не вдався Джуду Беллінгему. Англійський гравець "джмелів" після кутового пробив через себе. На жаль для нього, м'яч пролетів повз "дев'ятку" воріт.

На 84 хвилині Бону довелося рятувати Севілью від третього голу. Хавбек "джмелів" Дауд пробивав майже з воротарського майданчика, але голкіпер здійснив дивовижний сейв.

Іспанський клуб відповів гострим ударом після кутового, але цього разу на висоті був Хіц. На 6 компенсованій хвилині матчу Севілья зрівняла рахунок. Після навісу у штрафний від Ракітіча відзначився Ен Несірі.

Севілья влаштувала фінальний штурм, але не змогла забити третій гол, який би перевів гру в овертайм. Боруссія виграла протистояння із загальним результатом 5:3.