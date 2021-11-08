Борец Алиев получил для Украины историческое "золото" чемпионата мира U-23: видео

Копилка сборной Украины пополнилась еще одним "золотом" чемпионата мира по борьбе U-23. Мухаммед Алиев получил медаль высшей пробы.

Непобедимый украинец

Вольники с двумя наградами возвращаются из Сербии в Украину. Мухаммед Алиев стал чемпионом мира до 23-х лет в весе до 86 килограммов, а днем ранее "бронзу" принес Даниил Стасюк в весовой категории до 97 килограммов.

К теме Стасюк принес Украине "бронзу" чемпионата мира U-23 по борьбе в Сербии: видео

Украинец начал свое уверенное шествие с победы в 1/8 финала над представителем Узбекистана (16:7). Самым жарким был второй поединок, в котором Алиев боролся против немца. Схватка завершилась мировым счетом 4:4, но дальше в полуфинал пробился именно наш спортсмен. За шаг до финала борец из России не встал на пути Алиеву – Мухаммед в следующий раунд, где соревновался за "золото".

В решающей схватке за звание чемпиона мира U-23 соперником украинца стал иранец Саджадом Голами. Алиев был сильнее – 11:4.

Финальная схватка Мухаммеда Алиева: видео

Алиев – чемпион мира до 23-х лет по борьбе. Мухаммед принес Украине историческую победу. Он стал первым украинским вольником, которому удалось выиграть мировое первенство среди спортсменов до 23 лет.

Украинские борчихи перед этим получили 7 наград на сербской земле. Чемпионками мира стали Алина Акобия-Грушина, Анастасия Лавренчук и Анастасия Альпеева. Еще два "серебра" и две "бронзы" завоевали Екатерина Зеленых, Соломия Винник и Оксана Чудик, Мария Винник соответственно.

Такой результат позволил украинской сборной занять первое место и победить в общем командном зачете. За спиной Украины остались Россия и США. Такое достижение стало историческим для девушек.