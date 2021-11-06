Историческое выступление

Украина заняла 1 место в командном зачете сборных, обогнав Россию и США. Тренер сборной Андрей Стадник поднял над головой триумфальный кубок победителей.

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Украинские борчихи впервые в истории выиграли командный зачет мирового первенства среди молодежи.

В предыдущие годы Украине немного не хватало до победы в медальном зачете. В 2017 году украинки финишировали на втором месте, четвертое место заняли в 2018 году, а в 2019 были третьими.

Украинская сборная получила 7 наград: три золотых, две серебряные и две бронзовые. Ни одной стране, кроме Украины, не удалось завоевать больше одного "золота".

Первые чемпионки в истории Украины

Ранее на предыдущих чемпионатах мира U-23 украинки никогда не выигрывали золотые награды в женской борьбе, Алина Акобия-Грушина, Анастасия Лавренчук, Анастасия Альпеева первые чемпионки в истории Украины. Алина впервые стала чемпионкой мира в своей карьере.

"Серебро" досталось Соломии Винник и Екатерине Зеленых, а "бронзу" получили Мария Винник и Оксана Чудык.

В общей сложности женская сборная Украины по борьбе набрала на чемпионате мира U-23 161 очко – это лучший результат на турнире.