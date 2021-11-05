Вырвала третье место
Во второй день финалов украинские борчихи получили еще 5 наград на чемпионате мира до 23-х лет в Сербии. Было аж 5 финалов, где наши девушки соревновались за медали. Первой на ковер среди украинок вышла Мария Винник.
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Украинка посоревновалась за "бронзу" в весовой категории до 53 килограммов. Ее соперницей была представительница Молдовы Мариана Драгутан. Винник первой повела в счете после пассивной борьбы от соперницы. Но молдавской борчихе быстро удалось отквитать очки.
Все решалось в последние секунды схватки. Мария проявила характер вырвав третье место у соперницы.
Украинский гимн и первое "золото" от Акобии
Следующей на ковер вышла 22-летняя Алина Акобия-Грушина.
В золотой схватке в Сербии соперницей Алины стала неуступчивая россиянка Кристина Михнева. Уже с первых секунд было видно огромное желание украинки стать чемпионкой мира. Грушина первой размочила нули на табло, но соперница быстро сравняла до 1:1.
Акобия-Грушина – чемпионка мира U-23 / Скриншот с видео
Однако Акобии удалось вытерпеть и на протяжении всего поединка держать соперницу в напряжении. Алина дожала россиянку и принесла Украине первое "золото" соревнований. Украинский гимн впервые прозвучал на сербской земле.
Была лучшей, но уступила
В весе до 62 килограммов нас тоже ждал финал с участием украинки. Катерина Зеленых боролась за "золото" против представительницы Канады Аны Паулы Гонсалес.
Катерина Зеленых / Фото facebook.com/ukrwrestling
Украинка убедительно вела в счете. Екатерина мощно вытолкала соперницу за пределы ковра и увеличила свое преимущество до 3:0. Зеленых полностью доминировал на ринге, но дальше произошло то, чего никто не ожидал Гонсалес классно ловила украинскую борчиху на ее атаках.
Зеленых обидно проиграла в борьбе за звание чемпионки мира. Екатерина была вынуждена радоваться серебряной награде.
Яркая победа украинки на туше
Финал в весовой категории до 65 килограммов тоже был при участии украинской борчихи – Анастасии Лавренчук. Ее оппоненткой была россиянка Динара Кудаева Салихова. Второй за день украинско-российский финал.
Анастасия Лавренчук / Фото facebook.com/ukrwrestling
Поединок Лавренчук был самым коротким из схваток украинок. Анастасия эффектно на туше завершила встречу победой – 4:0. Лавренчук – чемпионка мира в Сербии.
Третье "золото" для Украины
Последней в борьбу за медали среди борчих из Украины вступила Анастасия Алпеева. Девушка боролась в весе до 72 килограммов. Алпеева вышла на ковер против представительницы Франции.
Анастасия Алпеева / Скриншот из видео
Соперница первой взяла очко за пассивную борьбу украинки. Но дальше в схватке зарабатывала только Алпеева. Анастасия поймала борчиху из Франции на приеме и вышла вперед 2:1. Далее судья показал еще два балла в пользу украинки, но почему-то на табло их не было. Украинская команда выбросила челлендж. После просмотра видеоповтора Анастасии таки добавили заслуженно добытые баллы – 4:1.
Своего Алпеева не упустила. Анастасия Алпеева – третья чемпионка мира по Украине в Сербии.
- Второй день женских финалов принес Украине аж 5 наград. Во всех схватках украинки получили награды – три чемпионки мира, еще одно "серебро" и одна "бронза". Браво! Всего в активе украинской женской сборной 7 медалей – 3 "золота", 2 "серебра" и 2 "бронзы".