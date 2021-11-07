Первая медаль украинских вольников
6 ноября украинские вольники открыли для себя отсчет наград для Украины. Даниил Стасюк соревновался за "бронзу" в весовой категории до 97 килограммов.
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На пути к бронзовой схватке украинец одержал две уверенные победы над поляком (10:1) и иранцем (6:0). А уже в полуфинале потерпел поражение от представителя Молдовы (4:1).
В борьбе за третье место соперником Стасюка стал борец из Венгрии. Украинский вольник убедительно повел в счете 4:0, отдав сопернику лишь одно очко. В итоге – 4:1 победа украинца. Даниил Стасюк – бронзовый призер чемпионата мира до 23-х лет.
Бронзовая схватка Стасюка: видео
- В украинской копилке еще точно будет одна медаль от вольников. В финал весовой категории до 86 килограммов вышел Мухаммед Алиев. Его соперником будет борец из Ирана.
- Напомним, что украинские борчихи торжествовали в Сербии. Украинки получили 7 наград и заняли первое место в общем командном зачете соревнований. Такое выступление стало историческим для нашей страны. Чемпионками мира стали Алина Акобия-Грушина, Анастасия Лавренчук и Анастасия Альпеева.