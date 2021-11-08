Непобедимый украинец

Вольники с двумя наградами возвращаются из Сербии в Украину. Мухаммед Алиев стал чемпионом мира до 23-х лет в весе до 86 килограммов, а днем ранее "бронзу" принес Даниил Стасюк в весовой категории до 97 килограммов.

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Украинец начал свое уверенное шествие с победы в 1/8 финала над представителем Узбекистана (16:7). Самым жарким был второй поединок, в котором Алиев боролся против немца. Схватка завершилась мировым счетом 4:4, но дальше в полуфинал пробился именно наш спортсмен. За шаг до финала борец из России не встал на пути Алиеву – Мухаммед в следующий раунд, где соревновался за "золото".

В решающей схватке за звание чемпиона мира U-23 соперником украинца стал иранец Саджадом Голами. Алиев был сильнее – 11:4.

Финальная схватка Мухаммеда Алиева: видео