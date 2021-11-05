Один день – две медали для Украины

Первые награды чемпионата мира к 23 годам Украине принесли Соломия Винник и Оксана Чудик. Первой на ковер вышла Соломия.

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Винник уверенно одолела своих соперниц на пути к золотому финалу, где ее уже ждала сильная представительница Польши Ангелина Лысак. Отметим, что Лисак ранее выступала под "сине-желтым" флагом. К сожалению, украинцы не удалось стать победительницей стычки. Саломея Винник – вице-чемпионка мира в весовой категории до 59 килограммов.

Винник – Лисак: видеообзор

Винник открыла отсчет медалей в украинской копилке. Второй на ковер вышла Оксана Чудик. Украинка соревновалась в весе до 68 килограммов. В полуфинале Чудик проиграла французской борчихе (3:0) и получила право побороться за "бронзу".

День выдался удачным для других украинских борчих. Сразу 5 спортсменок прошли в финалы, которые пройдут 5 ноября. Начало решающих схваток – 19:00. В этот день свой путь на чемпионате мира начинают вольники.

Кто вышел в финал чемпионата мира?