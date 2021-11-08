Непереможний українець

Вільники з двома нагородами повертаються з Сербії в Україну. Мухаммед Алієв став чемпіоном світу до 23-х років у вазі до 86 кілограмів, а днем раніше "бронзу" приніс Данило Стасюк у ваговій категорії до 97 кілограмів.

До теми Стасюк приніс Україні "бронзу" чемпіонату світу U-23 з боротьби у Сербії: відео

Українець розпочав свою упевнену ходу з перемоги в 1/8 фіналу над представником Узбекистану (16:7). Найспекотнішим був другий поєдинок, у якому Алієв боровся проти німця. Сутичка завершилась мировим рахунком 4:4, але далі у півфінал пробився саме наш спортсмен. За крок до фіналу борець з Росії не став на перешкоді Алієву – Мухаммед у наступний раунд, де змагався за "золото".