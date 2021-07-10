В ожидании официального объявления боя

Сейчас все внимание боксерской общественности сконцентрировано на бое Александра Усика и Энтони Джошуа. Стороны согласовывают последние детали контракта поединка. По словам промоутера Эдди Хирна, поединок состоится 25 сентября 2021 года.

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Стороны должны закрыть сделку уже в ближайшие дни. Поединок состоится в Лондоне на "Tottenham Hotspur Stadium" – домашней арене футбольного клуба Тоттенхэм. Сейчас работают над количеством зрителей, которые посетят бой. Ожидается, что бой воочию увидят 60-70 тысяч фанатов.

"Хотим вернуться с крупным мероприятием"

Хирн заверил, что поединок Усик – Джошуа не произойдет в США. Боксеры точно выйдут на ринг в Англии.

Я думаю, Джошуа с большим желанием подрался бы в США снова. Его опыт с Энди Руисом был не лучшим для него. Это, конечно, была наиболее драматическая ночь. Ночь в Мэдисон-сквер-гарден мы точно никогда не забудем. Я думаю, он хочет вернуться и сделать все правильно. С Джошуа вопрос не в том, что он хочет 3 – 5 поединков, он хочет драться еще 10 лет,

– сказал промоутер.

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