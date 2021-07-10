В очікуванні офіційного оголошення бою

Зараз вся увага боксерської спільноти сконцентрована на бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Сторони узгоджують останні деталі контракту поєдинку. За словами промоутера Едді Хірн, двобій відбудеться 25 вересня 2021 року.

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Сторони повинні закрити угоду вже найближчими днями. Двобій відбудеться у Лондоні на "Tottenham Hotspur Stadium" – домашній арені футбольного клубу Тоттенхем. Зараз працюють над кількістю глядачів, які відвідають бій. Очікується, що бій на власні очі побачать 60-70 тисяч фанатів.

"Хочемо повернутися з великим заходом"

Хірн запевнив, що поєдинок Усик – Джошуа не відбудеться у США. Боксери точно вийдуть на ринг в Англії.

Я думаю, Ентоні Джошуа з великим бажанням побився б у США знову. Його досвід з Енді Руїсом був не найкращим для нього. Це, звичайно, була найбільш драматична ніч. Ніч у Медісон-сквер-гарден ми точно ніколи не забудемо. Я думаю, він хоче повернутися та зробити все правильно. З Джошуа питання не в тому, що він хоче 3 – 5 поєдинків, він хоче битися ще 10 років,

– сказав промоутер.

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