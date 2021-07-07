Усик не сбавляет оборотов

Непобедимый украинский боксер Александр Усик продолжает набирать физические кондиции к поединку с Энтони Джошуа. Украинец ждет официального подтверждения и показал форму, в которой находится сейчас.

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Фотография с Усиком появилась на странице его спарринг-партнера Даниэля Лапина, который находится в лагере Александра. В комментариях поклонники бокса разбрасывались комплиментами в сторону спортсменов: "машины", "молодцы. Мотивируете себя", "Чемпионы".

Как можно увидеть на фото, что Усик, который удерживает свой вес на отметке в 100 килограммов, и дальше пытается придерживаться выбранного направления.

Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной,

– подписал фото Лапин.

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