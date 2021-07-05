Таким образом, запланированный на 25 сентября бой чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинского тяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) сможет пройти при зрителях.
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Бой должен состояться в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium, который вмещает около 62 тысяч зрителей.
Усик – Джошуа: коротко
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- В предыдущем бою Усик одолел Дерека Чисору. В то же время Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева. Оба боксера – олимпийские чемпионы 2012 года.