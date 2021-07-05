Таким образом, запланированный на 25 сентября бой чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинского тяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) сможет пройти при зрителях.

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Бой должен состояться в Лондоне на Tottenham Hotspur Stadium, который вмещает около 62 тысяч зрителей.

Усик – Джошуа: коротко