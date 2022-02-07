Джошуа захотів додаткові 5 мільйонів доларів

Спершу Уоррен говорив, що Усик не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня. Натомість промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Ф'юрі начебто захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.

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У ЗМІ була інформація, що Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу проти Усика за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Та, за словами, Уоррена, в останній момент Джошуа захотів ще 5 мільйонів доларів.

Бій Ф'юрі – Усик був близько. Усі намагалися його організувати, старанно працювали над цим. В останню хвилину Джошуа зажадав додаткові 5 мільйонів доларів відступних до суми, на якій всі зійшлися,

– розповів Уоррен.

У підсумку Ф'юрі відмовився чекати й погодився на зустріч з обов'язковим претендентом на титул WBC Ділліаном Уайтом.

Усик проведе реванш з Джошуа