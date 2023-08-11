Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, сподівається організувати бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Шанси нарешті побачити поєдинок найкращих боксерів "королівського" дивізіону досить високі.

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Красюк: Бій Усика з Ф'юрі буде наступним

На думку Красюка, його клієнт та "Циганський король" посперечаються за звання абсолюта вже в наступному поєдинку. Проте Ф'юрі повинен виконати одну умову.

"Якщо Ф'юрі не програє у своєму цирковому виступі з Нганну, то поєдинок Усик – Ф'юрі ми будемо відпрацьовувати наступним", – сказав Красюк.

До слова. За неофіційними даними, "Жадібне пузо" за "циркове шоу" з Нганну отримає 50 мільйонів доларів. А ексчемпіон UFC – 30 мільйонів.

Ще одним аргументом на користь такого очікуваного мегафайту стало підписання Усиком контракту з саудівською промоутерською компанією. Ця угода була підписана саме заради одного поєдинку – з Тайсоном Ф'юрі.

Коли очікувати бій Усик – Ф'юрі