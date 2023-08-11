В главном событии вечера бокса в Польше украинский боксер будет защищать титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Британец сейчас владеет титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA.

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Более 75 процентов билетов уже реализовано

Промоутер украинского чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) рассказал фанатам бокса, что они еще могут приобрести билеты на бой, но нужно поспешить. По словам Александра Красюка, он знает, какое количество людей ожидается на стадионе. На бой против Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) уже продано большинство билетов на Tarczyński Arena, которая вмещает более 42 тысяч фанатов.

Конечно известно. Более трех четвертей билетов уже реализовано. У нас остается активный период реализации, когда до поединка остается мало времени. Когда начнется неделя боя, где будет больше медиаактивностей, открытая тренировка, пресс-конференция, которая состоится в День независимости, взвешивание – все эти вещи рассчитаны на то, чтобы реализовывать билеты. Думаю, это будет полная арена, 40-тысячная,

– сказал Красюк.

Напомним, что бой пройдет 26 августа во Вроцлаве. В андеркарде поединка пройдут также бои других украинцев. Среди них выделяется титульный бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика, в котором он будет защищать пояс в противостоянии со шведом Энтони Игитом и бой Дмитрия Митрофанова с британцем Хамзой Ширазом, владеющим титулом WBC Silver в среднем весе. Еще одним титульным боем станет встреча Даниэля Лапина и немца Аро Шварца за титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Справка. На этом же стадионе, но уже 9 сентября, сборная Украины по футболу будет играть свой матч против Англии в рамках квалификационного матча к Евро-2024.