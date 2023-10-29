В коммерческом бою победу одержал Тайсон Фьюри, хотя она выглядела совсем неубедительно. Британец уже в третьем раунде оказался в нокдауне и выиграл только благодаря раздельному решению судей.

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Усик был удивлен нокдауном Фьюри

После выставочного поединка все ценители бокса ожидали объявления даты боя за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, однако этого не произошло.

Украинец, который наблюдал за поединком вместе с Криштиану Роналду, поднялся в ринг к "Жадному пузу" и обсудил следующий бой. При разговоре фигурировала дата 23 декабря, но официального объявления так и не произошло. После чего спортсмены устроили дуэль взглядов, в которой победу одержал украинец

По завершению вечера бокса Александр Усик прокомментировал победу своего следующего соперника над Фрэнсисом Нганну. Он не находился в эйфории из-за слабого боя в исполнении Тайсона Фьюри, но признался, что был удивлен нокдауном.

У меня было впечатление, что Фьюри играл. Не думаю о том, что он делал вид, будто спит, но я буду тренироваться на 100 процентов. Но слушайте, это бокс. Может быть, это был элемент неожиданности. Возможно. Я думаю, что это было шоу. Увидимся 23 декабря. Не знаю, сделал ли нокдаун меня более уверенным. Я понятия не имею.



Нганну – чемпион мира по ММА, у него сильный удар. Кроме того есть элемент неожиданности. Возможно, Тайсон Фьюри не воспринял это всерьез: "О, это боец ММА, бла-бла-бла". Я не знаю. Конечно, я был удивлен нокдауном. Я смотрел на это и сказал: "Ох, Фрэнсис! Будь осторожен, пожалуйста!" Я говорил: "Тайсон! Джеб, джеб, джеб, двигайся, джеб!" Так и говорил,

– рассказал Усик.

Отметим, что после поединка Тайсон Фьюри также прокомментировал бой и удар Нганну, после которого британский боксер оказался на настиле. Он заявил, что уважает соперника и подчеркнул, что тот дал ему "один из самых трудных боев за последние десять лет".

Справка. Официальная дата боя за абсолют до сих пор остается неизвестной. Ранее сообщалось, что он может состояться 23 декабря, если Фьюри не получит повреждений, однако у британца был порез на голове. Если же в самую обсуждаемую дату поединок не состоится, то это точно должно произойти до Рамадана, который начнется 10 марта 2024 года.