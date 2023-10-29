Несмотря на то, что "Жадное пузо" считался абсолютным фаворитом, бой оказался очень ровным. Судьи раздельным решением назвали победителем Тайсона Фьюри, но многие эксперты считают, что камерунского бывшего чемпиона ММА ограбили.

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Дуэль взглядов Усика и Фьюри

После окончания выставочного шоу ожидалось, что будет объявлена окончательная дата боя за абсолютного чемпиона между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец прибыл на поединок и наблюдал за ним рядом с Криштиану Роналду.

По окончании боя Усик поднялся в ринг к своему будущему сопернику и побеседовал с ним. В разговоре фигурировала дата 23 декабря, однако британец уже не был так уверен в себе и заявил, что это зависит не от него, официального объявления так и не произошло.

После этого боксеры провели битву взглядов. Украинец в очередной раз продемонстрировал, что в этом боксерском компоненте он непобедим, поэтому именно Тайсон Фьюри первым отвел глаза.

Смотрите видео дуэли взглядов Усика и Фьюри

Таким образом, 28 октября Фьюри побывал в нокдауне, едва не проиграл Нганну, первым отвел взгляд в дуэли с Усиком и совсем не выглядел непобедимым и самоуверенным, как до этой даты. Не лучшая ночь для "Жадного пуза". Следующим будет что? Поражение в поединке против украинского чемпиона мира? Ждем именно такого сценария...