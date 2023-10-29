Поединок длился все 10 запланированных раундов. Самый потрясающий эпизод в бою состоялся в 3-м раунде, когда Фьюри побывал в нокдауне. Фрэнсис мощно пробил в затылок Тайсона и завалил его на настил ринга, пишет 24 Канал.

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Неубедительная победа "Цыганского короля"

"Цыганский король" был удивлен таким своим падением, хотя сразу поднялся на ноги, не дожидаясь отчисления времени от судьи.

Видео нокдауна Фьюри

После этого боксеры провели еще семь раундов, а победителя боя определили только судейские записки. По раздельному решению победу одержал Фьюри – 94:95, 96:93, 95:94. Но это та победа, которую он точно не может занести себе в актив и гордиться ею.

Фьюри: Он поймал мой затылок, когда был нокдаун

После поединка "Жадное пузо" прокомментировало эпизод со своим нокдауном, куда его отправил боец с самым сильным ударом в мире. Фьюри признался, что этого падения точно не было в сценарии поединка, отметив Фрэнсиса.

Этого точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный мужик и имеет хороший удар, очень уважаю его. Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет. Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я поднялся и вернулся к своему боксу. Не знаю, как это был близкий поединок. Я одержал победу,

– рассказал Тайсон.

Отметим, что после оглашения результатов на ринг вышел Александр Усик, наблюдавший за боем в рингсайде. Фьюри и украинец опрокинулись несколькими словами о возможной дате встречи и провели дуэль взглядов.

Фьюри и Усик могут сразиться за абсолют уже 23 декабря 2023 года. Именно эту дату на ринге обсуждали боксеры.