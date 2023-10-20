Все должно решиться уже в ближайшее время, а именно после выставочного боя Фьюри против Нганну, который состоится 28 октября, Украинец посетит это шоу в Саудовской Аравии, после чего все фанаты бокса надеются услышать наконец-то окончательную дату "боя века", которого все с нетерпением ожидают.

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Для идеальной формы нужно около 4 месяцев

Ранее инсайдеры говорили, что поединок может состояться 23 декабря или в январе. Однако эти даты выглядят несколько оптимистично, учитывая важность боя и всех организационных моментов, связанных с ним.

Александр Усик рассказал об особенностях подготовки к самой статусной битве в его жизни. Она требует времени, так что в 2023 году бой вряд ли состоится.

Очень хочется стабильности и определения даты, места для того, чтобы без лишних мыслей выбрать место тренировки и готовиться к поединку. Я понимаю, что все эти шоу, пресс-конференции, раскрутка поединка – они должны быть. Они будут – это элемент шоу. Место и дата, тогда можно одевать шлем и в путь.



Я же каждый день тренируюсь. Но именно мне нужно где-то около 14 недель хорошего тренировочного лагеря. Меня такой лагерь будет устраивать. Первые 4 недели я буду делать определенную работу, помогающую мне полностью войти в лагерь. Потом это уже будет жестких 12 недель труда,

– сказал Усик.

Напомним, что ранее отмечалось, что бой Усик – Фьюри должен состояться до начала Рамадана, который в 2024 году начнется 10 марта Так что, с учетом всех пожеланий будущих участников и организаторов, можно спрогнозировать, что суперфайт планируется, вероятно, на февраль. Как оно будет в действительности, узнаем уже совсем скоро.

Справка. Победитель "боя века" станет первым абсолютом в хевивейте за 23 года, последним был Леннокс Льюис. Сразу же четырьмя титулами в этой весовой категории еще никто в истории не владел.