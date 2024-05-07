Усик обратился к Фьюри: что сказал украинец перед битвой за абсолют

Обратный отсчет неустанно приближает "бой века" с участием Тайсона Фьюри и Александра Усика. Сами боксеры тоже не могут дождаться встречи на ринге.

Чемпион WBC Тайсон Фьюри накануне боя уже сделал ряд заявлений. “Цыганский король” отказался от трэш-тока и даже выразил уважение Александру Усику.

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Усик в ожидании "Цыганского короля"

Украинский чемпион пока не так многословен. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе больше сконцентрирован на подготовке к поединку.

Однако даже Александр не мог сдержаться и написал послание скандальному сопернику.

Жду не дождусь, когда наконец увижу тебя в ринге,

– написал Усик на своей странице в инстаграме.

Напомним, что недавно Александр Усик поздравил своих поклонников с Пасхой. Звезда мирового бокса пожелал украинцам "любви, силы и победы над врагом".

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