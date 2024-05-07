Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі напередодні бою вже зробив низку заяв. "Циганський король" відмовився від треш-току та навіть висловив повагу Олександру Усику.
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Усик в очікуванні "Циганського короля"
Український чемпіон наразі не такий багатослівний. Володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі більше сконцентрований на підготовці до поєдинку.
Проте навіть Олександр не міг стриматися та написав послання скандальному супернику.
Чекаю не дочекаюся, коли нарешті побачу тебе в рингу,
– написав Усик на своїй сторінці в інстаграмі.
Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик привітав своїх шанувальників з Великоднем. Зірка світового боксу побажав українцям "любові, сили та перемоги над ворогом".
Бій за абсолют: головне
- Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії.
- На кону поєдинку усі пояси "королівського дивізіону". Переможець бою отримає статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- Нещодавно стало відомо, коли відбудеться реванш бою Усик – Ф'юрі. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує провести другий поєдинок в середині жовтня.
- Цікаво, що раніше планували організувати поєдинок між переможцем бою Усик – Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Однак наразі в пріоритеті битва двох найсильніших британців – Джошуа та Ф'юрі.