Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі напередодні бою вже зробив низку заяв. "Циганський король" відмовився від треш-току та навіть висловив повагу Олександру Усику.

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Усик в очікуванні "Циганського короля"

Український чемпіон наразі не такий багатослівний. Володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі більше сконцентрований на підготовці до поєдинку.

Проте навіть Олександр не міг стриматися та написав послання скандальному супернику.

Чекаю не дочекаюся, коли нарешті побачу тебе в рингу,

– написав Усик на своїй сторінці в інстаграмі.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик привітав своїх шанувальників з Великоднем. Зірка світового боксу побажав українцям "любові, сили та перемоги над ворогом".

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