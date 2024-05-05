5 мая православные христиане празднуют Пасху. Украинские звезды спорта поздравляют своих поклонников с большим праздником.
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Усик пожелал украинцам победы
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видео, в котором пожелал украинцам любви, силы и победы над врагом.
"Дорогие друзья, Христос воскрес. За светлым праздником Пасхи. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил, и сущим во гробе жизнь нам даровал.
Всех с праздником, любви, силы, победы. Победы над грехом и победы над врагом", – сказал Усик.
Видео поздравления Усика с Пасхой
- Напомним, что уже 18 мая Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом и обладателем основных титулов хевивейта.
- В контракте на бой прописан обязательный реванш. Поэтому в этом году болельщики бокса смогут увидеть два поединка с участием Усика и Фьюри.