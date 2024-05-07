Чемпион WBC Тайсон Фьюри накануне боя уже сделал ряд заявлений. “Цыганский король” отказался от трэш-тока и даже выразил уважение Александру Усику.
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Усик в ожидании "Цыганского короля"
Украинский чемпион пока не так многословен. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе больше сконцентрирован на подготовке к поединку.
Однако даже Александр не мог сдержаться и написал послание скандальному сопернику.
Жду не дождусь, когда наконец увижу тебя в ринге,
– написал Усик на своей странице в инстаграме.
Напомним, что недавно Александр Усик поздравил своих поклонников с Пасхой. Звезда мирового бокса пожелал украинцам "любви, силы и победы над врагом".
Бой за абсолют: главное
- Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
- На кону поединка все пояса "королевского дивизиона". Победитель боя получит статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Недавно стало известно, когда состоится реванш боя Усик – Фьюри. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх планирует провести второй поединок в середине октября.
- Интересно, что ранее планировали организовать поединок между победителем боя Усик – Фьюри и Энтони Джошуа. Однако сейчас в приоритете битва двух сильнейших британцев – Джошуа и Фьюри.