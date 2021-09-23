Бой Усик – Джошуа рассудит британский рефери

Энтони Джошуа и Александр Усик 25 сентября выйдут на ринг в Лондоне. Стали известны судьи поединка.

Еще один плюс для Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа в Лондоне определят победителя боя. На кону будут стоять титулы местного чемпиона по версиям WBA Super, IBF и WBO.

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Британский рефери Майкл Александер будет судить бой на ринге. Это может стать еще одним преимуществом Энтони.

Судейским подсчетом займется интернациональная команда в составе украинца Виктора Фесечка, Говарда Фостера (Великобритания) и американца Стива Вайсфелда.

Преимущество Джошуа – родные трибуны, которые будут заполнены в Лондоне на все 100%. В случае поражения Энтони будет иметь право на реванш. А вот Усик не будет иметь такой возможности, если потерпит поражение в первом поединке.

Украинец уверен в своих силах и победе в Великобритании.

В СМИ появлялась информация, что Усик получит за бой до 5 миллионов фунтов стерлингов. Александр Красюк, ранее говорил, что поединок с Джошуа принесет украинскому боксеру наибольший заработок в карьере. Промоутер убеждает, что ни одна цифра, которая была в СМИ, не соответствует действительности.