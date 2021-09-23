"Джошуа действительно очень известный чувак"

34-ринчий боксер из Украины с нетерпением ждет поединка против Энтони Джошуа. Александр Усик заверил, что этот бой мог и не состояться.

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Украинец не обращает внимания на форму британца. Все станет ясно на ринге в Лондоне. Усик верит в свои силы и в то, что сможет перебоксировать Энтони. Прокомментировал Александр и узнаваемость Джошуа в Украине. По его мнению, в Украине почти все знают, кто такой Энтони Джошуа, назвав британца суперзвездой.

Я не думаю о том, как выглядит Джошуа. Наверное, у него хорошая физическая форма. Мы это все увидим в субботу. Я просто верю, что побью Джошуа. Он действительно очень известный чувак. Его даже бабушки у нас в стране знают. Джошуа – суперзвезда. Я не суперзвезда. Вся жизнь – игра, но я не играю, я так живу. Все дается с неба Господом Богом,

– рассказал Усик.

Александр не стал заглядывать в будущее и громко на весь мир заявлять о нокауте: "В субботу вечером будет бокс. Нокаутирую ли я Джошуа? Как можно заранее говорить о таких вещах? Мы просто увидимся в субботу".