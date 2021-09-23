Ще один плюс для Джошуа

Олександр Усик та Ентоні Джошуа у Лондоні визначать переможця бою. На кону стоятимуть титули місцевого чемпіона за версіями WBA Super, IBF і WBO.

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Британський рефері Майкл Александер буде судити бій на ринзі. Це може стати ще однією перевагою Ентоні.

Суддівським підрахунком займеться інтернаціональна команда у складі українця Віктора Фесечка, Говарда Фостера (Велика Британія) і американця Стіва Вайсфелда.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа зустрінуться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Усик вже прилетів у Лондон, провів відкрите тренування та проводить останні приготування до одного з топ-боїв.