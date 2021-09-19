Долгожданный бой

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк ответил на вопрос о гонораре Александра Усика за бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Промоутер заявил, что украинец получит солидную сумму.

Стоящее Бой года: Ломаченко назвал преимущество Усика над Джошуа

Красюк заявил, что гонорар за это противостояние будет самым большим в карьере Усика. Однако на этом украинская команда не будет останавливаться.

Потенциально – да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди,

– сказал Красюк.

Поединок Усик – Джошуа: что известно