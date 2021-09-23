Еще один плюс для Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа в Лондоне определят победителя боя. На кону будут стоять титулы местного чемпиона по версиям WBA Super, IBF и WBO.

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Британский рефери Майкл Александер будет судить бой на ринге. Это может стать еще одним преимуществом Энтони.

Судейским подсчетом займется интернациональная команда в составе украинца Виктора Фесечка, Говарда Фостера (Великобритания) и американца Стива Вайсфелда.

Александр Усик и Энтони Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Усик уже прилетел в Лондон, провел открытую тренировку и проводит последние приготовления к одному из топ-боев.