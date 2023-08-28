В пятом раунде 25-летний боксер применил грязный прием, ударив украинского чемпиона ниже пояса, но ему это не помогло. Усик собрал всю волю в кулак и в девятом раунде нокаутировал уже бывшего претендента на свои пояса.

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Удар ниже пояса не нокаутировал бы Усика

После боя поклонники британца подняли медийный шум, заявляя, что удар был совершен на корректной высоте и это должен быть нокаут. Они обвиняют рефери в ошибке, повлиявшей на результат. Ведь, по мнению Дюбуа и его команды, Усику дали 5 минут на востановление, которые его спасли, а в течение 10 секунд он не встал бы.

Украинский чемпион прокомментировал такие мнения и опроверг их правдивость. Он в очередной раз подчеркнул, что бокс – это спорт для джентльменов и здесь не место для грязи.

Если бы рефери стал мне отчислять – я бы 100 процентов поднялся. Мне было бы немного сложнее восстановиться, но то, что я поднялся – это 100 процентов. Я еще хочу сказать, что если таким образом сейчас хотят побеждать люди, которые говорят, что это легальный удар, вы так не выиграете. Нельзя побеждать грязными вещами. Никогда в жизни человек не победит, если использует для своей победы грязь. И тот, кто видит в этом чистоту удара, тоже грязный,

– сказал Усик.

Напомним, что после боя дальше всех в обвинениях Усика в нечестной игре последовал тренер Дюбуа. Дон Чарльз назвал Усика лжецом и наркоманом, ведь считает, что Дюбуа попал в разрешенное место, а украинец, как религиозный человек, должен был признаться в том, что рефери ошибся.

Хотя, как подтверждают фото, которые выложили Александр Красюк и Тони Беллью, это могло бы быть только констатацией того, что у тренера Даниэля Дюбуа есть проблемы со зрением.

Справка. После боя стали известны результаты судейских записок и статистика ударов. По всем показателям Александр Усик побеждал своего соперника.