У п'ятому раунді 25-річний боксер застосував брудний прийом, ударивши українського чемпіона нижче пояса, але йому це не допомогло. Усик зібрав усю волю в кулак та в дев'ятому раунді нокаутував вже колишнього претендента на свої пояси.

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Удар нижче пояса не нокаутував би Усика

Після бою прихильники британця підняли медійний шум, заявляючи, що удар був здійснений на коректній висоті й це мав би бути нокаут. Вони звинувачують рефері в помилці, яка вплинула на результат. Адже, на думку Дюбуа та його команди, Усику дали 5 хвилин на відновлення, що його врятувало, а протягом 10 секунд він не встав би.

Український чемпіон прокоментував такі думки та спростував їх правдивість. Він вчергове підкреслив, що бокс – це спорт для джентльменів і тут не місце для бруду.

Якби рефері почав мені відраховувати – я б 100 відсотків піднявся. Мені було б трохи складніше відновитися, але те, що я піднявся б – це 100 відсотків. Я ще хочу сказати, що якщо у такий спосіб зараз хочуть перемагати люди, які кажуть, що це легальний удар, то ви так не виграєте. Не можна перемагати брудними речами. Ніколи у житті людина не переможе, якщо використовує для своєї перемоги бруд. І той, хто бачить у цьому чистоту удару, також брудний,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що після бою далі всіх у звинуваченнях Усика в нечесній грі пішов тренер Дюбуа. Дон Чарльз назвав Усика брехуном та наркоманом, адже вважає, що Дюбуа влучив у дозволене місце, а українець, як релігійна людина, мав зізнатися у тому, що рефері помилився.

Хоча, як підтверджують фото, що виклали Олександр Красюк та Тоні Беллью, це могло би бути тільки констатацією того, шо у тренера Даніеля Дюбуа є проблеми з зором.

Довідка. Після бою стали відомі результати суддівських записок та статистика ударів. За всіма показниками Олександр Усик перемагав свого суперника.