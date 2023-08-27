Усик прокомментировал эпизод с ударом ниже пояса и показал куда попал Дюбуа – видео
Источник:Трибуна
Александр Усик продолжил победную серию в профессиональном боксе. Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и одержал свою 21-ю победу в карьере.
До победы же, которую украинец завоевал в 9 раунде, произошел противоречивый эпизод, за который команда Даниэля Дюбуа требует реванш. Дело в том, что британец ударил украинского чемпиона ниже пояса, но считает, что все было в рамках правил, а судьи отняли у него победу.
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Усик рассказал все, что думает о претензиях Дюбуа
На такие обвинения уже отреагировал Александр Красюк, выложил фото, где видно, что удар был за пределом дозволенного. Позже этот удар прокомментировал сам Александр Усик. На пресс-конференции он рассказал, думал ли, что не сможет встать после коварного удара.
Были мысли такие, потому что немного спина начала, не только то место. Чуть-чуть начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно нужно. Потому что если ты останешься на полу – ты останешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца. Все то, что мы делаем сейчас не только в ринге, но и в нашей стране
– сказал Усик.
После этого Александр показал, куда ему попал Дюбуа и высмеял претензии британца по поводу легальности удара.
Смотрите видео с комментарием Усика по попаданию ниже пояса
Отметим, что по завершении поединка сам Даниэль Дюбуа не явился на пресс-конференцию.Достойно внимания. После боя стали известны результаты судейских записок, а также статистика ударов. Повсюду Александр Усик является безоговорочным победителем.