На кону были чемпионские пояса украинца WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Победу техническим нокаутом в 9 раунде добыл Александр Усик.

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Дюбуа продемонстрировал слабость

После боя Даниэль Дюбуа заявил, что его обманули и обокрали, ведь, по его мнению, он не бил Усика ниже пояса. Поэтому вместо пяти минут для восстановления, которые дали украинцу в пятом раунде, нужно было останавливать бой и отдавать победу нокаутом британцу.

Позже Дюбуа показал, что он еще не готов быть чемпионом и держать удар. Британский боксер не пришел на пресс-конференцию после поражения от непобедимого чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО).

Поэтому вместо него на вопросы журналистов пришлось отвечать его тренеру Дону Чарльзу и промоутеру Фрэнку Уоррену.

Наверное, 25-летний боксер понимал, что грязно поступил в пятом раунде, когда ударил Усика ниже пояса и просто спрятался "в домике". Напомним, что за этот поступок Александр публично его вычитал, находясь в ринге.

Интересно. Видеообзор победы Александра Усика над Даниелем Дюбуа можно посмотреть по ссылке.