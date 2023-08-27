До перемоги ж, яку українець здобув у 9 раунді, стався суперечливий епізод, за який команда Даніеля Дюбуа вимагає реванш. Справа в тому, що британець ударив українського чемпіона нижче пояса, але вважає, що все було в рамках правил, а судді відібрали у нього перемогу.

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Усик розповів усе, що думає про претензії Дюбуа

На такі звинувачення вже відреагував Олександр Красюк, який виклав фото, де видно, що удар був за межею дозволеного. Пізніше ж цей удар прокоментував сам Олександр Усик. На пресконференції він розповів, чи думав, що не зможе встати після підступного удару.

Були думки такі, тому що трошки спина почала, не тільки те місце. Трошки почало у спині відтягувати. Але відчував, що підійматися обов’язково треба. Тому що якщо ти лишаєшся на підлозі – ти лишаєшся на підлозі. Як би не боліло. Воно й зараз болить. Але треба підійматися та доводити це до кінця. Все те, що ми робимо зараз не тільки в ринзі, але й в нашій країні,

– сказав Усик.

Після цього Олександр показав, куди йому влучив Дюбуа та висміяв претензії британця щодо легальності удару.

Дивіться відео з коментарем Усика щодо влучання нижче пояса

Зазначимо, що по завершенню поєдинку сам Даніель Дюбуа не з'явився на пресконференцію.

Варте уваги. Після бою стали відомі результати суддівських записок, а також статистика ударів. Усюди Олександр Усик є беззаперечним переможцем.