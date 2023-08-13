"Впервые видел, чтобы у боксера трясся живот": Красюк вспомнил поведение Дюбуа на битве взглядов

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона Александра Усика, вспомнил странное поведение Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов. Похоже, что британец смутился перед Усиком.

Менее двух недель остается до поединка чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. На коне боя будут стоять все титулы украинца.

Читайте также Усику приготовиться: определился обязательный претендент на бой против украинца за пояс IBF

Дюбуа опасается Усика

Большинство экспертов уверены в победе Усика. Украинский боксер имеет солидный послужной список побед над сильными соперниками. Очевидно, авторитет Александра давил на Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов на пресс-конференции в Польше. Иначе, как объяснить неуверенность британца, о которой рассказал Александр Красюк.

Во время того, как Усик и Дюбуа на пресс-конференции в Польше друг другу в глаза смотрели, я впервые в жизни видел, чтобы у боксера трясся живот – не руки, не плечи, не губы, а живот,

– рассказал Красюк.

Стоит отметить, что Усика не ожидает легкая прогулка в поединке с Дюбуа. Это понимает и сам чемпион. Александр очень настойчиво готовится к поединку и уже набрал отличную физическую форму.

В случае победы над Дюбуа Александр Усик сможет встретиться с Тайсоном Фьюри. Предварительно известно, что мегафайт состоится в конце января следующего года в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердил Александр Красюк.