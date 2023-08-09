8 августа в тренировочном лагере украинского чемпиона мира был день открытых дверей. Боксеры провели открытые тренировки для медиа, которые могли увидеть, как мощно готовится к своим боям не только Александр Усик.

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Также свою подготовку показали Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин и Федор Черкашин, которые проведут свои поединки в андеркарде главного боя Александра Усика – Дэниела Дюбуа.

Все встречи пройдут 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском Вроцлаве. Поэтому у украинских боксеров должна быть полная поддержка трибун, где соберутся как их земляки, так и наши друзья – поляки.

Как видим, Усик серьезно сконцентрирован на своей подготовке к поединку. Следует выделить боксерки, в которых тренируется наш чемпион. Александр тренируется в сине-желтой обуви. Эти патриотические цвета придают мощности и уверенности в себе.

Видео и фото подготовки к бою Александра Усика

Однако даже между подготовкой к следующему бою Усик не забывает о своей мечте стать абсолютным чемпионом мира. Украинец не перестает призывать Тайсона Фьюри до встречи на ринге. "Цыганский король", владеющий поясом WBC, которого так не хватает Александру, уже однажды проявил свою трусость, избежав боя против Усика.

Интересно, что в противостоянии против Дюбуа Усику предсказывают легкую победу.

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