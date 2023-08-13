Менее двух недель остается до поединка чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. На коне боя будут стоять все титулы украинца.
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Дюбуа опасается Усика
Большинство экспертов уверены в победе Усика. Украинский боксер имеет солидный послужной список побед над сильными соперниками. Очевидно, авторитет Александра давил на Даниэля Дюбуа во время битвы взглядов на пресс-конференции в Польше. Иначе, как объяснить неуверенность британца, о которой рассказал Александр Красюк.
Во время того, как Усик и Дюбуа на пресс-конференции в Польше друг другу в глаза смотрели, я впервые в жизни видел, чтобы у боксера трясся живот – не руки, не плечи, не губы, а живот,
– рассказал Красюк.
Стоит отметить, что Усика не ожидает легкая прогулка в поединке с Дюбуа. Это понимает и сам чемпион. Александр очень настойчиво готовится к поединку и уже набрал отличную физическую форму.
В случае победы над Дюбуа Александр Усик сможет встретиться с Тайсоном Фьюри. Предварительно известно, что мегафайт состоится в конце января следующего года в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердил Александр Красюк.