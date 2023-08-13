Менш ніж два тижні залишається до поєдинку чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. На кону бою стоятимуть всі титули українця.

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Дюбуа побоюється Усика

Більшість експертів впевнені у перемозі Усика. Український боксер має солідний послужний список перемог над сильними суперниками. Очевидно авторитет Олександра давив на Даніеля Дюбуа під час битви поглядів на пресконференції в Польщі. Інакше, як пояснити невпевненість британця, про яку розповів Олександр Красюк.

Під час того, як Усик і Дюбуа на пресконференції в Польщі один одному в очі дивилися, я вперше в житті бачив, щоб у боксера трусився живіт – не руки, не плечі, не губи, а живіт,

– розповів Красюк.

Варто зазначити, що Усика не очікує легка прогулянка в поєдинку з Дюбуа. Це розуміє і сам чемпіон. Олександр дуже наполегливо готується до поєдинку та вже набрав чудову фізичну форму.

У разі перемоги над Дюбуа Олександр Усик матиме змогу зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Попередньо відомо, що мегафайт відбудеться наприкінці січня наступного року в Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив Олександр Красюк.

Важливо! Бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. В андеркарді шоу свої поєдинки проведуть українські боксери, в тому числі Денис Берінчик. Більша частина квитків на вечір боксу вже знайшла своїх власників.