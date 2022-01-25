Красюк: Фьюри может создать Усику проблемы
Промоутер рассуждает, что для Усика поединок против Фьюри может быть сложнее, чем бой против Энтони Джошуа. Красюк заявил, что все будет зависеть от подготовки Тайсонаю
К слову Промоутер назвал условие, при котором состоится бой Усик – Фьюри
"Но если мы посмотрим поединки Фьюри за последние пять лет, то я скажу, что все зависит от того, насколько хорошо он готов. Если взять последний бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то его боксерские навыки были не на самом высоком уровне. Он не показал особой работы ног, техники, стратегии. Фьюри сражался как воин, спартанец, но в этом было мало бокса", – сказал специалист.
Также Красюк вспомнил лучшее, по его мнению, выступление Фьюри. Он убежден, что это было именно противостояние британца против Владимира Кличко.
Вы можете вспомнить его бой с Владимиром Кличко. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Фьюри с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира. Так что это человек настроения и мотивации,
– отметил промоутер.
По мнению Красюка, поединок против Усика будет для Тайсона серьезным вызовом.
"Я думаю, что если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером, как Усик, и это будет самый большой вызов для него", – добавил Красюк.
Усик – Фьюри: главное
- В сентябре Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и забрал его четыре чемпионских пояса в самом престижном тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
- Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- После того, как Тайсон нокаутировал Уайлдера в третьем бою появились слухи о возможном поединке Усик – Фьюри.
- Но WBC официально назначила для Фьюри претендента.
- Однако его обязательный претендент – Диллиан Уайт находится в судебном споре с санкционирующим органом из-за разделения гонорара за поединок.
- Промоутер украинского боксера подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе.
- Также ранее СМИ сообщали, что Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком за солидные отступные.
- Сам боксер опроверг это заявление и заявил, что эта информация является полной ерундой.