Красюк: Фьюри может создать Усику проблемы

Промоутер рассуждает, что для Усика поединок против Фьюри может быть сложнее, чем бой против Энтони Джошуа. Красюк заявил, что все будет зависеть от подготовки Тайсонаю

К слову Промоутер назвал условие, при котором состоится бой Усик – Фьюри

"Но если мы посмотрим поединки Фьюри за последние пять лет, то я скажу, что все зависит от того, насколько хорошо он готов. Если взять последний бой Тайсона с Деонтеем Уайлдером, то его боксерские навыки были не на самом высоком уровне. Он не показал особой работы ног, техники, стратегии. Фьюри сражался как воин, спартанец, но в этом было мало бокса", – сказал специалист.

Также Красюк вспомнил лучшее, по его мнению, выступление Фьюри. Он убежден, что это было именно противостояние британца против Владимира Кличко.

Вы можете вспомнить его бой с Владимиром Кличко. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Фьюри с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира. Так что это человек настроения и мотивации,

– отметил промоутер.

По мнению Красюка, поединок против Усика будет для Тайсона серьезным вызовом.

"Я думаю, что если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером, как Усик, и это будет самый большой вызов для него", – добавил Красюк.

Усик – Фьюри: главное