Красюк: Ф'юрі може створити Усику проблеми

Промоутер розмірковує, що для Усика поєдинок проти Ф'юрі може буди складнішим, ніж бій проти Ентоні Джошуа. Красюк заявив, що все буде залежати від підготовки Тайсона.

До слова Промоутер назвав умову, за якої відбудеться бій Усик – Ф'юрі

"Але якщо ми подивимося поєдинки Ф'юрі за останні п'ять років, то я скажу, що все залежить від того, наскільки добре він готовий. Якщо взяти останній бій Тайсона з Деонтеєм Уайлдером, то його боксерські навички були не на найвищому рівні. Він не показав особливої роботи ніг, техніки, стратегії. Ф'юрі бився як воїн, спартанець, але в цьому було мало боксу", – сказав фахівець.

Також Красюк пригадав найкращий, на його думку, виступ Ф'юрі. Він переконаний, що це було саме протистояння британця проти Володимира Кличка.

Ви можете згадати його бій з Володимиром Кличком. Ймовірно, це було одне з кращих виступів Ф'юрі з точки зору техніки, тактики, стратегії бою, і він перебоксував Володимира. Так що це людина настрою і мотивації,

– зазначив промоутер.

На думку Красюка, поєдинок проти Усика буде для Тайсона серйозним викликом.

"Я думаю, що якщо Ф'юрі буде добре мотивований і готовий, то він може створити Усику певні проблеми. Але Тайсон ніколи не бився з таким боксером, як Усик, і це буде найбільший виклик для нього", – додав Красюк.

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