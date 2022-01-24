По словам авторитетного функционера, сейчас ведется активная работа над тем, чтобы организовать бой между Усиком и Фьюри, однако для этого нужно договориться со всеми сторонами.
К слову Промоутер Усика подтвердил переговоры с Фьюри о бое за все титулы в тяжелом весе
"С ноября ведутся переговоры о бое Усика и Фьюри. В один момент мы были близки к нему, но потом все срывалось, а затем мы возвращались к ним. Сейчас нет определенности, а переговоры ведутся. Мы близки к решению, но это лишь переговоры. Сейчас я не могу подтвердить, что Усик будет биться с Фьюри в следующем бою", – начал он.
Все же, промоутер верит, что команде Усика удастся договориться с командой Джошуа об отступных за реванш.
Это сложная схема для реализации, это могу сказать по опыту. Но все равно, как и раньше, есть шанс, что все стороны согласятся с условиями, и мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе,
– заявил Красюк.
Что известно о следующем бое Усика
- Фьюри удалось успешно защитить титул WBC, нокаутировав Деонтея Уайлдера.
- Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа и забрал его четыре чемпионских. Судьи единогласно отдали победу украинцу.
- Джошуа официально активировал прописанный в контракте пункт о реванше с Усиком. Бой может состояться в апреле 2022 года.